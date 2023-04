Le PSG respire à Nice, mais que ce fût dur…

Le PSG avait la pression avant sa rencontre Nice ce soir. Les Parisiens ont vu Lens revenir à trois points hier soir. Pour la rencontre contre les Aiglons, Christophe Galtier avait offert une surprise dans son onze avec la titularisation de Carlos Soler au milieu de terrain.

Après deux défaites de suite sans marquer en Ligue 1, le PSG était dans l’obligation de l’emporter ce soir sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour reprendre ses six points d’avance et préparer au mieux la réception des Lensois dans une semaine. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devait faire sans Presnel Kimpembe, Neymar, Juan Bernat, Nordi Mukiele et Marco Verratti. Mais il pouvait compter sur les retours de Sergio Ramos et Carlos Soler. Les deux Espagnols étaient titulaires. Grâce à des buts de Messi (26′) et Sergio Ramos (76′), le PSG retrouve le chemin de la victoire… Mais l’homme du match s’appelle Gigio Donnarumma ! Un match exceptionnel du portier italien qui aura sauvé ses coéquipiers. À noter aussi l’action extrêmement chanceuse des Rouge & Bleu avec une frappe de Dante qui aura touché la transversale, le poteau mais ne franchira pas la ligne pour seulement quelques millimètres.

Les Parisiens reprennent 6 points d’avance sur le RC Lens à une semaine de leur affrontement au Parc des Princes

Feuille de match OGCN / PSG

00′ C’est parti dans ce match !

02′ Le premier tir de Messi dans ce match, ça passe à côté !

04′ Inquiétude pour Renato Sanches qui semble s’être fait mal… à suivre

05′ Nouvelle situation chaude pour le PSG, ça sort en corner

10′ Renato Sanches, blessé, doit laisser sa place à Fabian Ruiz. Quelle galère cette saison pour lui…

16′ Les Niçois sont en train de manger le milieu de terrain du PSG dans l’impact…

L’impact du milieu niçois face à celui du PSG… HUM…#OGCNPSG pic.twitter.com/WRH8R5WP9g — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 8, 2023

21′ Le poteau de Danilo Pereira sur ce centre magnifique de Nuno Mendes ! C’est dommage !

26′ BUUUUUUUT DE LEO MESSI !!!! TRÈS BON TRAVAIL DE NUNO MENDES !!!! 1-0

Après 2 défaites sans marquer de but, cette réalisation de Leo Messi met fin à 233 minutes sans marquer par le PSG en L1.

Leo Messi met fin à une disette de 233 minutes sans marquer de but par le PSG en L1… ⚽️🇦🇷#OGCNPSG pic.twitter.com/mUxjS5DzMD — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 8, 2023

35′ L’horrible relance de Sergio Ramos devant son but… Thuram n’en profite pas

43′ Quel arrêt de Donnarumma qui sauve les Parisiens !!!!

45′ Nouvelle grosse parade de Gigio !!!! Et la mi-temps est sifflée

46′ Le match reprend !

50′ Oh lalalala mais quelle séquence pour les Niçois. Dante frappe, ça touche la transversale, le poteau… et le ballon ne rentre pas à quelques millimètres. 1 minutes plus tard, la reprise de volée de Pépé est magnifiquement déviée par Donnarumma

58′ Ça s’est joué à vraiment quelques millimètres…

69′ Quel nouvel arrêt de Donnarumma !

76′ BUUUUUUUUUT DE SERGIO RAMOS !!! TRÈS BELLE TÊTE DE L’ESPAGNOL !!! 2-0

30e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Allianz Riviera – Diffuseur : Canal + Foot & Canal + 360 – Arbitre : Jérémie Pignard – Assistants : Cyril Mugnier et Alexandre Viala – VAR : Wilfried Bien et Guillaume Debart