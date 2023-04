OGCN / PSG : Les notes des Parisiens

Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG affrontait ce samedi soir l’OGC Nice à l’Allianz Riviera. L’occasion pour les Rouge & Bleu de remettre les Sang & Or à six longueurs derrière au classement. Voici les notes des Parisiens pour cette rencontre.

Pour cette 30e journée de championnat sur la pelouse de l’OGC Nice, le coach Christophe Galtier a du se passer des services de Marco Verratti au milieu de terrain. L’occasion pour Renato Sanches d’enchaîner une deuxième titularisation. Cependant, le Portugais est la grosse ombre au tableau ce soir. En effet, malgré la victoire (0-2), sa sortie sur blessure dès la 10e minute de jeu est à souligner. A l’opposée totale, la prestation de Gianluigi Donnarumma a été spectaculaire, sa meilleure copie depuis bien longtemps, qui permet clairement aux Parisiens de rester devant au cours de la rencontre, mais aussi d’aller creuser l’écart. Un écart fait grâce à une tête de Sergio Ramos à la 76e sur un corner tiré par Leo Messi. Ce dernier est celui qui a ouvert le score dès la 26e minute sur une passe décisive de Nuno Mendes.

Les notes des Parisiens

Donnarumma 8 – Ramos 5, Marquinhos 6, Danilo 5 – Hakimi 5, Vitinha 4, Ruiz 4, Mendes 6 – Soler 3, Messi 7, Mbappé 4

🚨 I Le PSG respire à Nice, mais que ce fût dur…



Retour sur cette rencontre ➡️ https://t.co/0LTYMUujqT pic.twitter.com/RvmS8Rot95 — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 8, 2023 Twitter : @CanalSupporters

L’homme du match

Gianluigi Donnarumma est incontestablement l’homme du match. Il a su tenir la baraque en concédant 21 tirs et aucun but. Le portier italien a réalisé 7 arrêts. Régulièrement pointé du doigt depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, le gardien de but permet au club de la capitale de repartir de l’Allianz Riviera avec les trois points. En plus de sa prestation, la réussite, à l’image de la reprise de Dante qui n’entre pas dans le but pour quelques millimètres, la réussite était du côté du gardien Rouge & Bleu. Avec ses qualités et sur sa ligne, Donnarumma a su briller sur la Côte d’Azur.

Un milieu fantôme

L’entrejeu du Paris Saint-Germain était composé aujourd’hui de Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler en pointe haute. Le manque d’intensité a sauté aux yeux. Avec ou sans ballon, les trois éléments étaient trop peu mobiles, les choix et l’exécution de ceux-ci sont trop moindres également. La comparaison avec Kephren Thuram, Hicham Boudaoui ou encore Aaron Ramsey est inquiétante pour les tous les milieux de terrain du PSG.

Renato Sanches

Le Portugais enregistre sa cinquième blessure depuis son arrivée au PSG. Avant cette rencontre face à l’OGC Nice, Renato Sanches était à 16 matchs manqués pour cause de blessures, et 85 jours de compétition. Un bilan qui pourrait s’alourdir dans les prochains jours, prochaines semaines, avec cette énième blessure. Sorti dès la 10e minute de jeu, la saison de l’ancien du LOSC est plus que compliquée, et la carrière avec.