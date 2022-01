Marquinhos quatrième joueur le plus capé de l’histoire du PSG

Au fil des rencontres, Marquinhos continue de prouver qu’il est le véritable taulier de la défense parisienne. Hier soir, le Brésilien et ses coéquipiers ont affronté Brest dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 (2-0). À la suite de cette rencontre, le défenseur de 27 ans est devenu le quatrième joueur le plus capé de l’histoire du club.

Marquinhos dépasse Safet Sušić (344 matchs) en passant la barre des 345 matchs disputés avec le PSG. Le capitaine parisien n’est plus qu’à 90 matchs du record de Jean-Marc Pilorget (435). Entre les deux joueurs, nous retrouvons Sylvain Armand avec 380 matchs et Marco Verratti avec 362 matchs. Arrivé en 2013 au Paris Saint-Germain, le joueur n’a cessé de montrer son épanouissement dans la capitale. Alors qu’une prolongation de contrat de Marquinhos au PSG est en très bonne voie, le défenseur a toutes ses chances pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu.