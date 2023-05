En clôture de la 36e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé sur la pelouse d’Auxerre dans la douleur (1-2). Une victoire importante dans la course au titre.

Avec le succès de Lens plutôt dans la journée, le PSG se devait de l’emporter ce soir sur la pelouse d’Auxerre pour se rapprocher du titre de champion de France. Après un début de match tonitruant et deux buts en 8 minutes de Kylian Mbappé, les Parisiens ont comme trop souvent depuis le début de la saison arrêté de jouer. Auxerre s’est procuré de grosses occasions et Gianluigi Donnarumma s’est illustré. Mais le portier italien est fautif sur le but Auxerrois. Malgré un nouveau moyen, le PSG repart du stade l’Abbé Deschamps avec l’essentiel, la victoire (1-2). Les Parisiens se rapprochent du titre de champion de France. Au micro de Prime Video, Marquinhos a salué la victoire tout en regrettant le nouveau but encaissé par les Rouge & Bleu.

« On n’est pas champion encore mais on a une main sur le trophée »

« Je pense que l’on s’est relâché un peu quand on a marqué les deux buts. Il ne fallait pas. On se met en danger tout seul. Je pense que 2-0 c’est toujours un résultat dangereux. Ils ont marqué un but et ils ont gagné de la force et de la motivation pour essayer de repartir avec un match nul. On a tenu, c’est bien. C’était un match clé, décisif. On n’est pas champion encore mais on a une main sur le trophée. Il manque juste un match pour avoir les deux. Le coach qui demandait d’être solide dans la tête ? Oui, on a essayé de se le dire sur le terrain, de s’appeler, de se motiver. C’est la fin de saison, on a fait beaucoup d’efforts, il ne faut pas se relâcher dans ce genre de match. Si on fait un match nul aujourd’hui, cela allait compliquer un peu les choses. La victoire était importante pour ce titre. Faire la fête dans le vestiaire ? On va fêter un peu la victoire, pas le titre encore mais la victoire.«