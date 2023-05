Le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre pour se rapprocher encore davantage d’un onzième titre de champion historique. La mission a été réussie mais la manière fut parfois à la limite du lamentable.

Les Parisiens ne pouvaient pas être officiellement champions ce soir après la victoire du RC Lens plus tôt dans journée sur la pelouse de Lorient (1-3). Malgré tout, un succès mettait les hommes de Christoophe Galtier dans des conditions idéales pour remporter un nouveau titre. Le début de match est tout simplement exceptionnel grâce à deux éclairs de génie de Kylian Mbappé dans les 10 premières minutes. Les Rouge & Bleu continuent de pousser pour inscrire un troisième but… Mais font preuve de maladresse à l’image d’Hugo Ekitike qui loupe littéralement la balle à 5 mètres 50 des cages adverses. En fin de première période, les Auxerrois se réveillent et touchent la transversale.

Une deuxième période en souffrance

Dès le retour des vestiaires, les Bourguignons sont récompensés de leurs efforts et profitent d’un placement (plus que) douteux de la défense parisienne mais surtout d’une bourde de Gigio Donnarumma (50e). Le PSG ne verra pas le jour de la deuxième période, souffre face à une équipe qui se bat pour sa survie en Ligue 1. Le meilleur joueur est Donnarumma qui se rattrape et multiplie les parades. Dans le temps additionnel, Mbappé pense inscrire un triplé… mais son but est refusé pour un hors-jeu qui était très limite ! Les Parisiens s’en sortent et ramènent les 3 points du stade de l’Abbe-Deschamps. Avec six points d’avance et une différence de de buts de +16 sur le RC Lens à 2 journées de la fin, on peut facilement admettre que le Paris Saint-Germain soulèvera un nouvel Hexagoal. Mais à l’image de toute la saison, on reste clairement sur notre faim….

À voir aussi : Un départ pas si facile que ca pour Marco Verratti