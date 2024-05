Marquinhos souligne le manque d’efficacité du PSG

Battu à l’aller, le PSG n’a pas réussi à renverser la tendance contre le Borussia Dortmund. Dans un nouveau match frustrant, le PSG a accéléré trop tard et touché quatre fois les poteaux. Les Parisiens sont éliminés en demi-finale de la Ligue des champions sans réussir à marquer (0-1). Au micro de Canal Plus Foot, Marquinhos est revenu sur cette désillusion.

« Ce qu’il a manqué ? De l’efficacité. C’est la parole qui a manqué. Ils ont marqué deux buts sur un corner et un ballon en profondeur, des choses que l’on avait travaillé. Il fallait mieux défendre, ce sont des petits détails. On a créé beaucoup d’occasions, on n’a pas été efficace, contrairement à eux. Ils ont gagné les deux confrontations comme ça. Je pense qu’il y a des choses positives à retenir de la compétition. En début de saison, personne ne croyait que l’on allait faire ce parcours. On a surmonté beaucoup d’obstacles. Il ne faut pas les jeter en l’air. On est éliminé en demi-finale, mais il faut se souvenir que c’est un nouveau projet avec un nouveau coach, avec beaucoup de changements. Aujourd’hui, il y a des bonnes choses à retenir pour la saison prochaine. Les supporters ont été incroyables, on les remercie. On voulait aller jusqu’au bout. On voulait aller à Wembley pour eux aussi. Il ne faut pas tout jeter en l’air. Il faut rester calme, même si après une élimination, c’est très dur parce que l’on pouvait le faire. Il y avait de la place, mais il a manqué d’efficacité. Ce sont deux équipes qui ont beaucoup grandi dans la saison. C’est très dur d’arriver en demi-finale. Et arriver en finale, c’est encore plus dur. On était très proche. Il fallait passer, il fallait gagner ce soir. Il fallait être plus efficace, mais on ne l’a pas été. »