Marquinhos suspendu contre Toulouse, un point sur les cartons des joueurs du PSG en Ligue 1

Le PSG a joué 11 matches de Ligue 1 cette saison. Les Parisiens sont en tête du championnat avec six points d’avance sur Monaco. Pendant cette trêve internationale, petit point sur les cartons reçus par les joueurs parisiens en championnat.

Le PSG réalise un très bon début de saison en Ligue 1 avec neuf victoires et deux matches nuls en onze rencontres, 33 buts marqués, 10 buts encaissés et six points d’avance en tête du championnat sur l‘AS Monaco. Les Parisiens reprendront le chemin des terrains le 22 novembre prochain (21h00, DAZN) avec la réception – au Parc des Princes – de Toulouse dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Marquinhos sera suspendu. Le capitaine du PSG a en effet reçu son troisième carton jaune en moins de dix matches cette saison contre Angers (après ceux contre Nice lors de la septième journée et contre Lens lors de la 10e). Pendant cette trêve internationale, petit point sur les cartons reçus par les joueurs du PSG et les joueurs à risque pour une éventuelle suspension.

Les cartons reçus par les joueurs du PSG en Ligue 1