Marquinhos touché à la jambe gauche contre Nantes

Titulaire ce soir contre Nantes (2-0), Marquinhos a livré une bonne prestation. Mais le capitaine du PSG est sorti blessé de la pelouse de la Beaujoire.

Titulaire en défense centrale au côté de Danilo Pereira ce soir lors de la victoire du PSG contre le FC Nantes dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, Marquinhos a livré une bonne prestation, ponctué d’un très beau sauvetage sur une tentative de Cozza alors que le but parisien était totalement vide en première mi-temps. Après plusieurs mois difficiles, il a très certainement réalisé l’une de ses meilleures prestations de la saison. Malheureusement pour le capitaine parisien, il a quitté la pelouse à 20 minutes de la fin de la rencontre, remplacé par Lucas Beraldo, grimaçant et boitant.

Marquinhos a quitté la Beaujoire en boitant

L’Equipe explique que le numéro 5 du PSG a quitté le stade de la Beaujoire en boitant, semblant être touché à la jambe gauche. L’international brésilien n’a pas souhaité en dire plus sur sa blessure en passant devant les journalistes en zone mixte. Il faudra attendre les premiers examens pour connaître la gravité de sa blessure et sa possible durée d’indisponibilité. Un coup dur pour le PSG et Luis Enrique, à trois semaines du match retour en Ligue des champions contre la Real Sociedad. Avant cette rencontre, le PSG doit encore jouer deux rencontres, contre Rennes, au Parc des Princes, le 25 février, et le déplacement à Monaco, le 1er mars.