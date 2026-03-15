Marquinhos toujours intouchable dans les grands matches joués par le PSG ?

Marquinhos est le joueur le plus capé de l’histoire du PSG. Malgré l’arrivée de joueurs pour venir le concurrencer, l’international brésilien joue tous les grands matches du PSG. Jusqu’à quand ?

Joueur du PSG depuis l’été 2013, Marquinhos est le joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu avec 514 matches toutes compétitions confondues. Capitaine numéro 1 des champions d’Europe depuis six ans, Marquinhos conserve sa place dans le onze de départ des Rouge & Bleu dans les grands matches. Malgré la signature de plusieurs défenseurs centraux droitiers ces dernières années, c’est le Brésilien qui est choisi par ses différents coachs pour commencer les grands matches disputés par le PSG. À 31 ans, Marquinhos est avec Lucas Hernandez (30 ans) l’un des deux seuls trentenaires de l’effectif du PSG, avec lequel le Brésilien dispute sa treizième saison. Là où les observateurs soulignaient il y a peu une fidélité rare, ils mettent régulièrement en avant, désormais, cet âge encore ordinaire à chaque soirée difficile. Dernier exemple mercredi au Parc des Princes, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, avance L’Equipe.

Illia Zabarnyi pas encore un concurrent sérieux

En demandant à Achraf Hakimi de suivre partout Enzo Fernandez face à Chelsea (5-2), Luis Enrique a libéré le côté droit de sa défense et exposé le manque de vitesse de son capitaine face aux percussions de Pedro Neto, ce qui aura été particulièrement visible sur le deuxième but des Blues, analyse le quotidien sportif. « Ce n’est pas la première fois que « Marqui » souffre dans les duels excentrés. Si le sacre européen a apaisé sa quête et conforté son lien profond avec le public parisien, il n’a pas éteint les critiques, au cœur d’une défense qui, collectivement, n’est pas le point fort ces derniers temps. » Avant le déplacement du PSG à Stamford Bridge pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea, les questions entourant Marquinhos sont accompagnées par la petite musique d’un éventuel déclin, parce que ses performances laissent apparaître des carences plus souvent qu’avant, assure L’Equipe. De là à remettre en cause son statut ? Il suffit d’observer les compositions d’équipe de Luis Enrique pour comprendre que la question ne se pose pas encore radicalement, explique le quotidien sportif. « Si le Brésilien conserve du crédit, c’est aussi parce que l’option Illia Zabarnyi reste jusque-là diversement convaincante. Pour préparer l’avenir mais déjà faciliter le présent, le PSG a recruté l’Ukrainien (23 ans) à Bournemouth l’été dernier, or il est apparu plus à la peine que son aîné sur la phase aller, entre lourdeurs, manque de repères tactiques et même boulettes. » La réalité des chiffres sur l’exercice 2025-2026 est que Zabarnyi (22 titularisations, 6 entrées en jeu) a joué plus que lui (20 titularisations, 3 entrées en jeu). Mais le capitaine a été blessé au début de l’automne, il a été préféré à chaque affiche une fois remis (8/8 en C1 depuis le 4 novembre, Coupe intercontinentale, Trophée des champions), et sur les quatre défaites du PSG en 2026, il n’aura été impliqué qu’une fois, Zabarnyi trois fois. Les dernières sorties du défenseur ukrainien sont plus positives et annoncent peut-être une montée en puissance, conclut L’Equipe.













































