Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé (4-1) face à l’OL au Parc des Princes. Une soirée qui a rimé avec un succès collectif mais aussi une célébration individuelle. En effet, Marquinhos a été fêté pour être devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale. Pour PSG TV, le capitaine Rouge & Bleu s’est livré sur cette soirée.

Comment tu as vécu cette soirée au Parc des Princes ?

« C’était une soirée de rêve pour moi. J’ai très bien dormi et j’ai pensé à ce moment que je ne vais jamais oublier, je vais le garder dans mon cœur. Je pense qu’avec la victoire aussi, avec la performance face à Lyon, ça a très bien clôturé la soirée pour moi et pour toute l’équipe. Ça a été un grand honneur, une grande fierté pour moi et pour ma famille surtout. J’ai parlé avec eux après la cérémonie, et pour tout le monde c’est un moment qui reste gravé dans nos cœurs ».

A lire aussi – Marquinhos : « Je pense que mon nom est gravé dans l’histoire du PSG »

Le moment de sa sortie, l’ovation …

« C’était un moment particulier pour moi. J’ai pris le temps de vraiment sortir en marchant et de remercier le Parc. Je crois qu’ils m’ont salué, c’est onze ans ici quand même… C’est beaucoup. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de matches, beaucoup de moments partagés. On a toujours été ensemble dans le même chemin et je pense que le Parc a pris le temps de me remercier pour tout ce que j’ai réussi à faire ici, et pour ce record. Et moi, j’ai pris mon temps de le remercier parce que c’est dans les deux sens. C’est un bon moment pour tout le monde ».

La communion avec les supporters à la fin du match

« Oui, forcément. J’en profite pour les remercier d’avoir été là après le match, de prendre de leur temps. Le lendemain, les enfants doivent aller à l’école, les gens doivent aller travailler donc je souhaitais les remercier. Ça a été un très bon moment pour moi. J’ai pu saluer beaucoup de gens. J’ai vu beaucoup de personnes qui souriaient, qui étaient fiers de ce moment qu’on a partagé. Pour moi, il n’y a rien de plus spécial. Je pense que je vais vraiment garder ce moment dans mon cœur pour toute ma vie ».

Un moment partagé avec la famille

« La famille, Carole, les enfants… Tout le monde voit les sacrifices du quotidien et je pense qu’ils partagent toutes les difficultés et les bons moments. Et c’est pour ça que dans les bons moments comme ça, nous en profitons ensemble parce que c’est important. Dans le football, ça va tellement vite. C’est pour ça que dans les bons moments, il faut vraiment savourer. Ces émotions sont la plus belle chose que l’on peut avoir ».

Image : psg.fr

Marquinhos et le PSG, une véritable histoire d’amour alors ?

« Oui, c’est vrai. C’est pour ça que je l’ai dit dans mon discours. J’ai pris le temps de remercier le Président et de remercier tous les gens qui travaillent au sein du club et qui font ce club. Nous devons aller vers l’avant et grandir de la même manière que le club a grandi. Et je pense que ça passe aussi par des moments comme celui-là, pour montrer aussi aux joueurs la valeur qu’ils ont ».

Un entretien à retrouver en intégralité sur le site officiel du Paris Saint-Germain.