Marseille / PSG programmé le dimanche 24 octobre à 20h45

C’est une date que tous les supporters de football cochent à l’annonce du calendrier, les deux matches qui opposent le PSG à l’Olympique de Marseille. On rappelle que le Paris Saint-Germain n’a concédé qu’une seule défaite sur les 22 dernières oppositions face aux Olympiens, et reste sur une victoire au Stade Vélodrome tranquille grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi (2-0).

La Ligue de Football Professionnel a officialisé la programmation du « Classique » de la Ligue 1 au dimanche 24 octobre à 20h45 dans le cadre de la 11e journée. Cette rencontre sera diffusée sur Prime Vidéo.

La 11e journée de la Ligue 1

Vendredi 22 octobre 2021 à 21h00 (en direct sur Prime Video)

AS Saint-Étienne – Angers SCO

Samedi 23 octobre 2021 à 17h00 (en direct sur Prime Video)

FC Nantes – Clermont Foot 63

Samedi 23 octobre 2021 à 21h00 (en direct sur Canal+ Décalé)

LOSC Lille – Stade Brestois 29

Dimanche 24 octobre 2021 à 13h00 (en direct sur Prime Video)

OGC Nice – Olympique Lyonnais

Dimanche 24 octobre 2021 à 15h00 (en direct sur Prime Video)

RC Lens – FC Metz

FC Lorient – FC Girondins de Bordeaux

Stade de Reims – ESTAC Troyes

Stade Rennais FC – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 24 octobre 2021 à 17h00 (en direct sur Canal+ Sport)

AS Monaco – Montpellier Hérault SC

Dimanche 24 octobre 2021 à 20h45 (en direct sur Prime Video)

Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain