Messi blessé après un choc avec Boateng ?

Le PSG se déplace ce soir au Stade Saint Symphorien pour rencontrer le FC Metz pour la septième journée de la Ligue 1 (21h00). Les Rouge & Bleu voudront creuser l’écart en tête du championnat avec un nouveau succès en dans l’équipe de Frédéric Antonetti. Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 22 joueurs pour voyager en terre lorraine mais sans Lionel Messi. L’Argentin, qui souffre d’une contusion osseuse, sera peut-être aussi mis au repos ce week-end contre Montpellier au Parc des Princes (21h00). Une déception pour les joueurs et supporters parisiens, qui n’ont vu Messi que 195 minutes sous les couleurs Rouge & Bleu depuis le début de la saison.

Cette fameuse béquille reçue sur le genou gauche de l’Argentin pourrait être survenu à la suite d’un choc avec Jérôme Boateng au moment du pénalty obtenu par Neymar. En effet dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit la Pulga foncer dans la surface de réparation pour demander le ballon, et se cogner contre l’international allemand. Quelques secondes plus tard, le nouveau numéro 30 du PSG grimace et boitille, puis se tient le genou, l’étire, fait des mouvements et semble avoir mal. Il se fera remplacer quelques minutes plus tard par Mauricio Pochettino.