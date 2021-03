Martinez : “Contre le PSG, ça va être très compliqué”

C’est le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les 7 avril et 13 avril prochains le PSG affrontera le Bayern Munich. Une très belle affiche qui sera équilibrée selon le milieu de terrain du club bavarois, Javi Martinez.

“Ça va être très compliqué. Je crois que dans une confrontation aller-retour tout est beaucoup plus équilibré. Ce sera du 50-50. On a très très envie de jouer ces matches, c’est un rêve quand on est footballeur. Si on commence à citer tous les dangers du PSG on ne s’arrête jamais. Ils ont énormément de bons joueurs. Évidemment, les plus dangereux sont Kylian Mbappé et Neymar, indique Martinez dans l’émission Football Show sur BeIN Sports. Ces dernières saisons, le PSG a progressé sur un point, c’est qu’il ne joue plus simplement sur ses qualités individuelles, mais aussi avec des qualités collectives. Je connais aussi Ander (Herrera), j’ai joué avec lui. On est en quart de finale de la Ligue des Champions alors évidemment tous les matches sont compliqués à ce stade de la compétition. Le PSG et le Bayern sont deux équipes qui pourraient être en finale.“