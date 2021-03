Mbappé 13e personnalité préférée des enfants

Kylian Mbappé éclabousse de son talent les terrains du monde entier depuis plusieurs années. L’attaquant parisien (22 ans) est une super star et à des millions de fans sur les réseaux sociaux. Il est aussi l’idole d’un très grand nombre d’enfants. Ce lundi, le journal de Mickey a dévoilé son classement des personnalités préférées des 7-14 ans. Et le numéro 7 parisien réalise une chute vertigineuse en un an. En 2020, Mbappé était la troisième personnalité préférée des enfants. En 2021, il a dégringolé à la 13e place. Les deux leaders de l’année 2020 le sont toujours en 2021 à savoir les chanteurs Soprano et Big Flo et Oli. Eric Antoine, magicien et présentateur tv complète le podium. Le journal de Mickey explique observer “une montée en puissance des personnalités de la télé, effet des confinements successifs comme Éric Antoine, Jamy Gourmaud et aussi Denis Brogniart à la sixième place.“

Le top 10 du sondage Journal de Mickey/Ipsos :

1- Soprano (=)

2- Biglo et Oli (=)

3- Eric Antoine (+4)

4- Jean-Paul Rouve (+52)

5- Jamy Gourmaud (entrée)

6- Denis Brogniart (entrée)

7- Angèle (-3)

8- Antoine Griezmann (-2)

9- Omar Sy (-4)

10- Gims (+5)

(…)

13- Kylian Mbappé (-10 places)