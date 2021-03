Massimiliano Allegri a bien refusé le PSG

À chaque fois que le PSG était à la recherche d’un entraîneur, le nom de Massimiliano Allegri a été évoqué. Mais l’entraîneur italien n’a jamais rejoint le banc des Rouge & Bleu. Sans club depuis son départ de la Juventus de Turin à l’été 2019, Allegri aurait pu rebondir durant ces deux ans. Selon son mentor et ami – Giovanni Galeone – il aurait refusé plusieurs propositions de clubs, dont le PSG, en raison de problèmes personnels.

“Pourquoi il n’entraîne pas depuis plusieurs années ? La raison est simple : il a rencontré quelques problèmes familiaux graves et il a dû dire non à des clubs importants. Max a dit non à Chelsea, Arsenal, au Real Madrid et aussi au PSG. Mais maintenant il veut revenir et il veut un club de premier plan, assure Galeone dans une interview accordée à Radio Kiss Kiss et retranscrite par Goal. Il a refusé le Real Madrid parce qu’il venait de décliner des offres d’autres clubs précédemment mentionnés. Je lui ai demandé comment pouvait-il refuser un club aussi important et sa réponse m’a surprise. ‘Je ne suis pas un clown. Si j’ai dit non à d’autres clubs, je ne peux pas accepter une autre offre 10 jours après. Je ne suis pas un clown’. Allegri est un homme honnête, un gentleman et un grand professionnel.“