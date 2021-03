Florenzi, Verratti, buteur… les chiffres avant PSG / Barça

Trois semaines après son étincelante victoire sur la pelouse du Camp Nou (1-4), le PSG retrouve le FC Barcelone – au Parc des Princes – pour la deuxième manche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Dans son antre, le PSG reste sur 23 matches avec au moins un but inscrit en C1. Annoncé titulaire lors de cette rencontre, Marco Verratti va élever une nouvelle fois la marque du joueur le plus capé en Champions League avec le maillot Rouge & Bleu avec un 65e match. Il devance son coéquipier Marquinhos (62e match ce soir) dans ce classement. Le capitaine parisien qui devrait lui disputer son 310e match toutes compétitions confondues avec le PSG et ainsi monter sur la 8e marche des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG en compagnie de Mustapha Dalheb. De son côté, Angel Di Maria est proche d’offrir sa 100e passe décisive avec le club parisien. Enfin, si Alessandro Florenzi joue, il disputera le 50e match de Ligue des Champions de sa carrière.