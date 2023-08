À la recherche d’un milieu supplémentaire, le PSG gardait un œil sur Matheus Nunes. Le Portugais, dont l’agent est Jorge Mendes, est maintenant ciblé par les Citizen après l’échec Lucas Paquetà.

Dernière ligne droite du mercato et derniers achats pour les clubs européens. Le marché des milieux de terrain a été très convoité avec beaucoup de mouvements cet été. Le PSG n’est pas resté en retrait en enregistrant les arrivées de Ugarte et Ndour tout en s’activant sur les départs. Paredes et Renato sont partis à la Roma, le premier définitivement et le second en prêt avec option d’achat. Marco Verratti est également en instance de départ, à mi-chemin entre Paris et le Moyen Orient. Le board parisien était à la recherche d’un milieu créatif et d’un milieu athlétique.

Matheus Nunes – Icon Sport

Matheus Nunes pisté par le PSG et City

Le milieu de Wolverhampton ne manque pas d’attirer les convoitises. Passé par le Sporting Portugal de Ruben Amorim, il rejoint le club anglais à l’été 2022 où il est aujourd’hui côté à 45M€. C’est sous l’impulsion de Jorge Mendes qu’il rejoint les Wolves, club dont il gère les intérêts. Luis Campos, que l’on sait très proche de Jorge Mendes, aurait ainsi activé la piste menant à son jeune compatriote. L’Équipe de son coté rapporte que le PSG ne devrait plus recruter hormis les pistes Kolo Muani et Barcola. De leur coté, les dirigeants de Manchester City activent ce plan de secours après l’échec Lucas Paquetà. David Ornstein fait part d’intérêt concret aux premiers stades de l’opération.