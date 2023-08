Après les départs de Mauro Icardi, El Chadaille Bitshiabu, Eric Junior Dina-Ebimbe, Sergio Ramos, Leandro Paredes, Renato Sanches, Neymar et Lionel Messi, le PSG continue son dégraissage en travaillant sur la vente de Hugo Ekitike. Après une saison en Rouge & Bleu, l’attaquant français semble être sur la sellette, lui qui n’est pas rentré contre Toulouse avant-hier (1-1).

Après une première saison sous les couleurs parisiennes ponctuée par le manque de confiance et les prestations quelconques, Hugo Ekitike doit rebondir. Malgré son contrat courant jusqu’en 2027, le Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas conserver l’ancien de Reims, courtisé par plusieurs clubs européens. En manque de temps de jeu à Paris, Ekitike pourrait retrouver des couleurs ailleurs. Le jeune attaquant français attirerait l’Olympique Lyonnais, qui aurait sondé le joueur selon Fabrice Hawkins.

🚨 L’OL s’est renseigné pour Hugo Ekitike… Mais le deal ne devrait pas se faire ! ❌

D’autres équipes suivent le joueur comme West Ham, Milan AC et Francfort 🔎🇫🇷



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/5PQQF3tLJV — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 21, 2023

Mais le deal ne serait pas en passe de se faire selon le journaliste. L’OL, en difficulté financière et dans un début de saison compliqué après deux défaites, pourrait chercher à inclure l’attaquant français dans la potentielle transaction qui enverrait Bradley Barcola à Paris, mais l’opération serait compliquée à mettre en place et ne devrait pas se faire. Fabrice Hawkins indique que d’autres clubs européens suivent l’ancien de Reims, comme West Ham, le Milan AC et l’Eintracht Francfort, qui pourrait être intéressé à l’idée de recruter Ekitike après le potentiel départ de Kolo Muani à Paris.

Milan sur le coup

Hugo Ekitike est notamment listé parmi les cibles des dirigeants milanais selon La Gazetta Dello Sport. Les Rossoneri seraient intéressés à l’idée de recruter le numéro 44 parisien pour avoir une doublure à Olivier Giroud. Toujours d’après le quotidien italien, les dirigeants ne seraient pas prêts à faire la saison avec comme seules alternatives Divock Origi et Lorenzo Colombo en pointe. Si Armando Broja de Chelsea figure également parmi les cibles, Milan voudrait approcher le PSG en vue d’un prêt.

Hugo Ekitike a su se mettre en valeur en étant le joueur parisien le plus décisif depuis le début de l’été. Le natif de Reims a inscrit 2 buts et 1 passe décisive lors de la préparation estivale du club de la capitale. Pas de quoi faire changer d’avis les dirigeants parisiens pour autant. Le club voit ces bonnes performances comme un tremplin pour le transférer contre une somme alléchante, susceptible d’égaler les 36M€ alignés sur Ekitike l’année passée. Le buteur pourrait ainsi retrouver du temps de jeu et de la confiance, dans un club moins huppé que le Paris Saint-Germain.

[MAJ] Le Parisien confirme l’intérêt de Lyon pour Ekitike

Les informations du Parisien confirment l’intérêt de Lyon pour Hugo Ekitike, mais révèlent également que l’opération ne devrait pas aboutir. John Textor aurait sondé la possibilité d’inclure Ekitike dans un échange pour Bradley Barcola, une solution écartée par l’attaquant du PSG. L’ancien de Reims ne souhaite pas être une contrepartie dans un deal et préfèrerait voir sa situation réglée indépendamment d’une éventuelle arrivée dans la capitale.