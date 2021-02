Blaise Matuidi (33 ans) a quitté le football européen durant l’été 2020 pour rejoindre la MLS et L’Inter Miami, club de David Beckham. Le milieu de terrain ne regrette pas son choix comme il l’a expliqué dans une interview croisée avec Presnel Kimpembe pour Goal. Matuidi qui en profite pour réaffirmer son amour pour le PSG. “Je reste un Parisien dans le cœur. À chaque fois que je suis amené à rentrer à Paris, je retrouve la famille, c’est important aussi. Comme on dit, dans la vie il faut prendre son envol. Moi, je l’ai pris, c’était le bon moment pour moi de changer de continent, de découvrir autre chose et je pense que ça me servira pour l’avenir.“

L’ancien numéro 14 parisien (2011-2017) qui a ensuite encensé son ancien coéquipier. “Franchement, tu as franchi un gros, gros cap (s’adressant à Kimpembe, ndlr). Pour moi, ça y est tu es parti, rien ne peut t’arrêter et franchement c’est beau à voir” , s’enflamme Matuidi avant de revenir sur l’action de la saison de Presnel Kimpembe, son magnifique tacle désespéré contre Lille. Un beau souvenir pour le numéro 3 parisien. “Franchement, jusqu’à maintenant même quand on me demande je ne saurais pas expliquer ce qui s’est passé. Pendant l’action, quand ils font la contre-attaque, je recule et quand je fais mon sprint je sens la décharge dans l’ischio, le coup de couteau. Habituellement tu t’arrêtes, mais je ne sais pas d’où j’ai sorti la force de sprinter. Je crois que j’avais trop d’adrénaline. Je devais avoir de la caféine dans le sang je ne sais pas… J’ai continué à courir, j’ai fait le tacle et au moment où j’ai taclé j’ai ressenti une deuxième décharge. C’était comme si je m’étais fait deux lésions dans l’ischio. […] Là, j’ai donné mon corps à la science. J’ai dit c’est cadeau, il faut prendre [rires].”