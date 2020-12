Dimanche, le PSG reprendra l’entraînement trois jours avant un match contre Saint-Etienne (mercredi 21h). Dans le froid du camp des Loges, Mauricio Pochettino fera connaissance avec ses nouveaux joueurs et dirigera sa première séance. Le technicien argentin, toujours à Londres, est bien sûr déjà au travail même si son contrat doit débuter le 1er janvier 2021.

Mauricio Pochettino va passer le réveillon en famille, dans la capitale anglaise, avant de rejoindre demain Paris, rapporte ce jeudi matin Le Parisien sur son site internet. Mais le coach a déjà en sa possession les données athlétiques de tous les joueurs du PSG et le contenu des séances de Thomas Tuchel afin de travailler sur la suite. Et Mauricio Pochettino a été “surpris par le volume physique de certaines sessions, lui qui est réputé pour la dureté de ses entraînements.” L’Argentin est également en contact avec le staff médical, puisque l’infirmerie était bien pleine avant Noël (Bernat, Icardi, Kimpembe, Neymar, Diallo, Danilo, Paredes, Florenzi, Sarabia, Kurzawa). En outre le média francilien suppose que Mauricio Pochettino va s’appuyer sur le “fameux conseil des sages” où l’on trouve Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Keylor Navas. “Sans oublier Neymar avec lequel il va devoir apprendre à composer.” L’ère Pochettino va bientôt débuter.