Après une prestation très délicate, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul et vierge face à l’OGC Nice à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France. Et au terme des 90 minutes et d’une séance de tirs au but, ce sont finalement les Aiglons qui ont validé leur billet pour la suite de la compétition hexagonale. Une nouvelle déconvenue pour Mauricio Pochettino en somme.

Depuis son arrivée il y a un peu plus d’un an, c’est peu dire que Mauricio Pochettino ne fait pas l’unanimité. Il faut dire que son PSG ne dégage pas vraiment d’assurance, et c’est un euphémisme. En outre, le technicien argentin reste sur trois trophées perdus : le championnat de France 2020-2021, le Trophée des Champions en août dernier et donc la Coupe de France. De quoi donner du grain à moudre à ses détracteurs. Néanmoins, malgré ce constat, RMC nous indique ce jour que l’ancien défenseur et capitaine rouge et Bleu n’est absolument pas fragilisé à l’heure où sont écrites ces lignes. Logique, puisque le PSG a encore des objectifs élevés à aller glaner, la Ligue des Champions et la Ligue 1 au premier plan…