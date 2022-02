Le PSG a connu la douloureuse déconvenue de se faire sortir, ce lundi soir, en huitièmes de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice (0-0, 5 TAB à 6). Mais outre cette élimination prématurée, c’est le visage affiché par le club de la capitale qui inquiète quelque peu à désormais 14 jours de la réception du Real Madrid en Ligue des Champions. Sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a fait un constat simple : sans Kylian Mbappé, cela devient très compliqué pour Paris…

En effet, l’attaquant rouge et bleu était sur le banc au coup d’envoi et est entré lors du second acte. Une entrée qui a d’ailleurs fait beaucoup de bien puisque c’est à ce moment-là que le PSG a accéléré le mouvement : « Je ne suis pas du tout surpris par le PSG. Une nouvelle fois, on a vu une équipe déséquilibrée avec un milieu de terrain stérile. Désolé de le dire, mais on a eu le droit à un Lionel Messi inoffensif. Un Lionel Messi qui ne sait pas quoi faire dès qu’il a un joueur sur lui. Il n’arrive pas à passer, il n’arrive pas à se mettre dans de bonnes conditions de frappe. Et il faut que Kylian Mbappé entre pour que l’on puisse voir le PSG tirer au but. »