Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 1e février 2022. L’élimination face à l’OGC Nice, la prestation de Leo Messi, les choix de Mauricio Pochettino, les notes…

L’Équipe fait le constat d’un PSG toujours aussi pauvre dans le jeu, qui s’est fait éliminer par l’OGC Nice en huitièmes de finale de la Coupe de France (0-0 ; 5-6 TAB). « Si PSG-Nice est appelé à devenir un sommet de notre football, il faudra espérer que les prochaines rencontres soient un peu plus denses et spectaculaires que ce qu’ont réservé les deux dernières confrontations entre les deux clubs » analyse le quotidien sportif. Pour le journal, les Niçois n’ont pas immérité leur qualification puisqu’ils ont mieux préparé le scénario d’un match nul à l’issue du temps réglementaire mais surtout parce qu’ils ont « respecté à la lettre le plan de jeu de Galtier, n’abandonnant que très peu d’espaces entre les lignes en ne concédant quasiment aucune occasion. » De son côté, les intentions du PSG étaient moins claires. Comme beaucoup de supporters, le média s’inquiète de la « faiblesse parisienne dans son animation offensive avant de recevoir le Real Madrid, dans quinze jours » car si les Rouge & Bleu ne sont toujours pas inspirés collectivement dans son animation offensive, « il ne l’est pas davantage sur les phases de repli, à la perte du ballon. »

Le premier quotidien sportif de France fait un zoom sur les « remplaçants inoffensifs » du PSG qui n’ont pas été à la hauteur « ni de ce 8e de finale de Coupe de France contre le Gym, ni du standing de leur club et encore moins, si l’on fait preuve d’un brin de démagogie, de leurs salaires XXL pour plusieurs d’entre eux. » Avec de nombreux absents et le fait que Mbappé ait débuté sur le banc, « les suppléants, dans un collectif poussif et inquiétant, n’ont pas pu ou su s’exprimer individuellement. Ils auraient dû montrer davantage d’envie, de volonté de faire la décision. » Le journal conclut en déclarant : « Mauricio Pochettino a compris que pour aller loin en Ligue des champions, il ne pourra pas beaucoup s’appuyer sur ses remplaçants. »

Les notes des joueurs parisiens selon L’Équipe : Donnarumma 6 – Dagba 4 , Kehrer 6, Kimpembe 7, Nuno Mendes 6 – Herrera 4, Danilo Pereira 7, Verratti 7 – Messi 5, Icardi 2, Draxler 3

Le Parisien commence son propos en écrivant que le PSG s’évite au moins « un clasico bouillant » à une semaine de la confrontation contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Le quotidien francilien fait le constat que le PSG avec « Kylian Mbappé sur le terrain, l’équipe de Mauricio Pochettino change de visage ; avec Marco Verratti, le jeu de la formation parisienne existe un minimum ; et qu’une telle affiche devant 5 000 spectateurs un lundi soir, ça n’aide pas à développer l’enthousiasme des acteurs. Pour le reste, on ressasse les mêmes déceptions autour de ce PSG, sur courant alternatif en permanence, incapable d’imposer un semblant de domination à l’OGC Nice. » Sans le numéro 7 parisien, le Paris Saint-Germain « manque de rythme, de proposition, d’entrain ». Mais le média local arrive à trouver du positif malgré cette élimination, avec les performances de Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer ou encore Gianluigi Donnarumma.

Le journal fait un zoom sur la performance décevante de Leo Messi qui « tarde à retrouver son meilleur niveau ». Le Parisien explique que le joueur « dont le niveau technique est hors grille, d’ordinaire inclassable, a d’ailleurs souffert d’un déchet inhabituel en première période. Pas aidé par le rythme de sénateurs de ses partenaires que seul Marco Verratti a tenté d’accélérer, il aura fallu attendre un moment pour le voir se mettre en action. S’il a été « plus en jambes » en deuxième période, l’Argentin « n’a pas été plus en réussite. »

Les notes des joueurs parisiens selon Le Parisien : Donnarumma 6,5 – Dagba 5 , Kehrer 6, Kimpembe 7, Nuno Mendes 6 – Herrera 4, Danilo Pereira 5,5, Verratti 7 – Messi 4,5, Icardi 3, Draxler 3,5

Du côté de Nice Matin, on écrit que ce n’était pas un cadeau « loin de là ». Les Aiglons « sont allés chercher cette première qualification en quart de finale de la compétition depuis 2011 au prix d’une abnégation et d’une solidarité sans faille. Nice a eu les occasions de marquer avec Kluivert, par deux fois, mais c’est bien Marcil Bulka qui restera le grand bonhomme de la soirée avec deux tirs au but détournés dans la séance fatidique, ceux de Paredes et du jeune Simons. Malgré l’échec de Delort dans l’exercice, le Gym a réussi l’exploit d’éliminer la meilleure équipe de France, chez elle. »