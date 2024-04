Maxwell se dit optimiste pour le PSG avant les demi-finales

Légende du PSG, Maxwell suit toujours de près son ancienne équipe. L’ancien latéral gauche estime que le club de la capitale est plus stable que ces dernières années.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG affronte le Borussia Dortmund pour tenter de se qualifier pour la deuxième finale de Champions League de son histoire. Joueur du PSG entre 2012 et 2017, Maxwell connaît très bien le club de la capitale, lui qui a également occupé un poste dans la direction des Rouge & Bleu après sa retraite. À la veille de cette rencontre entre le club de la capitale et le club allemand, Maxwell a évoqué cette double confrontation.

« Je pense que ça va être deux belles batailles »

« Ce sont deux équipes qui se connaissent très bien car elles se sont jouées en phase de groupes (2-0, 1-1). Je pense que ça va être deux belles batailles et qu’il va falloir voir qui arrivera à gérer au mieux ses émotions, qui sera le plus froid sur le terrain, avance Maxwell dans une interview accordée à l’Equipe. Le PSG a vraiment une super équipe avec deux grosses individualités que sont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Il faut voir aussi comment Dortmund a éliminé l’Atlético (1-2, 4-2, en quarts). Je suis optimiste pour le PSG. Je n’aime pas parler de favori, car c’est surtout pour vous, ça fait vendre. C’est sur le terrain que ça se passe. Les joueurs se connaissent tellement que ça va être difficile. Chaque duel, chaque moment chaud sera décisif. On verra qui supporte le mieux la pression. » L’ancien joueur du PSG explique également ne pas être surpris par la présence des Parisiens en demi-finale. « Pas du tout. Il y a une équipe très équilibrée, avec du style. Il y a eu beaucoup de changements l’année dernière mais je trouve que cette équipe a une façon de jouer qui fonctionne. Il y a une très bonne organisation, c’est super solide, avec des qualités offensives incroyables. Ça ne me surprend pas de les voir là. »

« Luis Enrique a apporté de la stabilité dans le jeu »

Maxwell estime également que le PSG semble plus stable que ces dernières saisons. « Le plus grand changement, c’est sur le terrain. Luis Enrique a apporté de la stabilité dans le jeu. Il fait en sorte que tout le monde respecte sa position sur le terrain pour ensuite être plus créatif et efficace. Franchement, je suis confiant depuis le début de la saison quand je vois ce que fait Luis Enrique. Le club est aussi plus stable à l’extérieur. C’est vrai qu’il y a toujours eu des pressions de l’extérieur qui n’étaient pas positives pour le club. Ce n’est pas pour ça qu’il n’y avait pas de réussite en Ligue des champions, mais ça n’aidait pas. Il n’y avait pas la sérénité nécessaire. C’est différent et j’espère vraiment qu’ils vont aller au bout car je suis toujours supporter du PSG. » Le Brésilien (42 ans) a enfin encensé Luis Enrique. « Il a réussi à faire comprendre aux joueurs qu’il fallait respecter son fonctionnement sur le terrain. Avant, il y avait peut-être trop de joueurs qui ne faisaient pas les efforts ou qui venaient récupérer les ballons trop bas sur le terrain pour faire la différence. C’est beaucoup plus équilibré, plus efficace. »