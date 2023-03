Faisant partie des joueurs les plus titrés de l’histoire du football avec 37 trophées, Maxwell Scherrer a mis un terme à sa carrière en 2017 sous le maillot du PSG. Une expérience marquante dans le parcours du Brésilien.

Avec 37 titres remportés durant sa longue carrière, Maxwell Scherrer aura marqué les supporters du PSG lors de son passage entre 2012 et 2017. Classe et élégant sur le terrain, l’ancien latéral gauche est revenu sur sa riche carrière dans un entretien au Canal Champions Club. Et le Brésilien de 41 ans a été interrogé sur son passage au PSG et sa relation avec Zlatan Ibrahimovic et Carlo Ancelotti. Extraits choisis.

Le plus beau titre de sa carrière

« Le premier et le dernier. Le premier aux Pays-Bas (à l’Ajax Amsterdam, ndlr). En arrivant du Brésil en étant jeune, tout était différent et neuf pour moi. Et le dernier (avec le PSG en 2017). La dernière aventure. Le dernier effort sur le terrain et l’opportunité d’avoir le trophée dans mes mains au dernier moment. C’était magnifique. »

Un mot sur chaque club de sa carrière (Ajax, Inter Milan, FC Barcelone, PSG)

« À l’Ajax, c’est une école pour moi. Je suis arrivé jeune, j’ai beaucoup appris. C’était une leçon de foot. L’Inter, je pense que c’était un club famille, une nouvelle expérience pour moi. Je suis sorti d’un club qui travaillait avec des jeunes joueurs pour un club avec des grands joueurs. Donc, c’était aussi une nouvelle expérience pour moi de comprendre un peu mieux le football. Le FC Barcelone, c’était magique. Quand on parle de la performance de l’équipe, du coach et avec tous les joueurs qu’on avait, c’était une expérience phénoménale. »

« Et Paris, c’est différent. C’était un projet dans lequel j’ai cru et j’ai participé depuis le début. Donc pour moi, l’expérience à Paris était la plus attachante. Je me sens beaucoup plus proche du club. Et on a vécu un changement de dimension de club. Donc participer à ça c’était super pour moi. »

Maxwell avec la Coupe de France 2017, son dernier titre en carrière (Image : psg.fr)

Sa relation avec Ibrahimovic

« D’avoir cette opportunité de jouer avec un ami lors de nombreuses années (Ajax, Inter Milan, FC Barcelone et PSG), c’est super difficile dans le haut niveau du football. Et nous, on a eu cette possibilité de nous connaître jeune à l’Ajax, lui de Suède et moi du Brésil, avec plein de rêves. Partager onze saisons avec lui, c’était une opportunité unique. »

Son opinion sur Carlo Ancelotti

« Ancelotti au niveau humain, c’était pour moi le plus attachant comme personne. C’est celui avec qui on a eu une relation, pas seulement moi, on était tous avec lui à mort. Koeman, Ancelotti et Guardiola sont des coaches qui m’ont marqué énormément. »