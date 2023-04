Mbappé avec les membres de la K-Soce Team pour fêter leur 15 ans

10 journées de championnat, c’est ce qu’il reste au PSG avant de terminer cette saison. Plus en course en Coupe de France et en Ligue des Champions, le club parisien doit rester concerné pour remporter le titre de champion de France. Avec six points d’avance sur le RC Lens et l’Olympique de Marseille, Paris reçoit Lyon ce soir au Parc des Princes pour le compte de la 29e journée. En dehors de cette rencontre, c’est l’anniversaire d’un groupe de supporters parisien, la K-Soce Team, un des groupes de supporters du Collectif Ultras Paris (CUP), qui va vraisemblablement organiser des festivités pour l’occasion.

« C’est pas nous avec vous, c’est nous tous ensemble »

Les membres de la KST fêtent leur 15 ans d’existence et avant le match contre les hommes de Laurent Blanc, ils ont reçu un invité spécial. Alors qu’il a reçu une invitation, Kylian Mbappé était présent avec les membres de la KST et a tenu un discours. « Pour moi ce n’est pas le discours de quelqu’un qui souhaite partir et abandonner le projet du club. On peut faire plus. C’est pas nous avec vous, c’est nous tous ensemble. Ça n’a pas été la meilleure des années. On a pas répondu aux attentes du club et à vos attentes. On doit continuer tous ensemble pour finir la saison et gagner le championnat », a déclaré le Champion du monde 2018 qui a également assisté à quelques chants des supporters. À noter qu’Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma étaient aussi présents pour l’occasion.