PSG / OL : Ce qu’on attend de ce choc

Le PSG reçoit ce soir l’Olympique Lyonnais à l’occasion du match de clôture de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un choc de notre championnat qui garde son importance sur le plan comptable pour les deux équipes qui s’affrontent ce soir sur la pelouse du Parc des Princes.

Pour le retour à la compétition du PSG après la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais fait office de bon baromètre afin de savoir où en sont les hommes de Christophe Galtier au moment d’entamer ce sprint final des dix dernières rencontres de la saison pour les Rouge & Bleu. Dans un premier temps l’aspect physique des uns et des autres sera à surveiller. A l’image d’Achraf Hakimi qui, durant cette trêve internationale a bénéficier de 50 minutes le 26 mars dernier en amical face au Brésil avec le Maroc, avant d’être ménagé pour la rencontre face au Pérou trois jours plus tard. En concertation avec le staff médical du PSG, celui des Lions de l’Atlas a su gérer le cas du numéro 2 parisien. Cependant, ayant participé à la victoire des siens (2-1) face à la Seleçao en étant blessé, Achraf Hakimi retrouve le groupe de Christophe Galtier toujours avec son pépin à la cuisse. L’état de santé de Renato Sanches est lui aussi fragile. Le Portugais de retour avec ses coéquipiers était embêté par son ischio, mais est annoncé titulaire par nos confrères d’RMC Sport. De son côté, Lionel Messi a été le dernier des internationaux à rejoindre le groupe Rouge & Bleu. La Pulga a disputé sa dernière rencontre en sélection dans la nuit de mardi à mercredi, avant de retrouver le Camp des Loges vendredi. Cependant, le septuple Ballon d’Or fait partie du groupe qui accueille l’OL ce soir. Il sera également intéressant de se pencher sur son utilisation par Christophe Galtier.

Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bitshiabu, Mendes – Sanches, Verratti, Vitinha – Messi, Mbappé pic.twitter.com/xemM16lUYe — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 1, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Quel état d’esprit ?

Sur le plan comptable, les Parisiens devraient trouver leur motivation. En effet, à six longueurs du dauphin marseillais, les hommes de Christophe Galtier ont l’occasion de creuser l’écart ce dimanche soir face à l’OL et prendre neuf points d’avance. De leur côté, les Lyonnais ont à cœur de poursuivre leur difficile bataille dans la course à l’Europe. Malgré une saison compliquée, les Gones seraient une victime parfaite pour les PSG et sa prise de confiance nécessaire notamment pour les deux prochaines échéances respectivement face à l’OGC Nice puis le RC Lens.

A dix matchs de la fin de la saison, le comportement des joueurs du Paris Saint-Germain sera donc à observer afin de déceler dans quel état d’esprit ce sprint final sera abordé. Par ailleurs, un intérêt individuel existe autour de Kylian Mbappé. Le nouveau capitaine de l’Equipe de France bataille actuellement avec Jonathan David à la tête du classement des buteurs de Ligue 1 Uber Eats, avec 19 réalisations chacun.