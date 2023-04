Féminines – Le PSG ressort vainqueur face à Bordeaux

Ce fut une élimination douloureuse jeudi dernier face à Wolfsburg en quarts de finale de la Ligue des Champions (0-1 / 1-1). Les joueuses sont désormais tournées vers le championnat de France. À quatre journées de la fin de la D1 Arkema, le PSG est toujours à un point derrière l’Olympique Lyonnais.

1er but en professionnel pour Manssita Traoré

Cet après-midi au Stade Georges Lefèvre, le Paris Saint-Germain a reçu les Girondins de Bordeaux, 8e du classement. Une rencontre largement dominée par le club de la capitale (72% de possession de balle / 15 tirs et 4 cadrés contre 5 tirs et 1 cadré). Le seul but de la partie a été inscrit par Manssita Traoré (55e), qui plante son premier but en professionnel. De son côté, l’OL s’est imposé 7 buts à 0 face au Havre aujourd’hui. Les joueuses de Gérard Prêcheur doivent réaliser un sans-faute si elles veulent espérer le titre cette saison.