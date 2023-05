Mbappé, bientôt meilleur buteur français sur une saison ?

Kylian Mbappé est en forme ces dernières semaines. Il enchaîne les buts et pourrait devenir le meilleur buteur français sur une saison d’ici la fin de la saison.

Lors de la victoire du PSG contre Auxerre hier soir (1-2), Kylian Mbappé s’est marqué un nouveau doublé. Il a marqué au moins un but lors de ses six derniers matches de Ligue 1 (9 buts en six matches). Avec ces deux nouveaux buts, il reprend seul la tête du classement des buteurs du championnat (28), avec deux longueurs d’avance sur Alexandre Lacazette. Cette saison, il a marqué 51 buts toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu et l’equipe de France. Dans le détail, c’est 28 buts en championnat, cinq en Coupe de France, sept en Ligue des Champions et 11 avec l’équipe de France. Avec 51 réalisations il se rapproche du record de buts pour un joueur Français sur une saison établi par Just Fontaine en 1957-1958.

Encore trois buts pour s’offrir seul le record

L’ancien attaquant rémois avait scoré 53 fois. Il reste donc trois buts à marquer pour Kylian Mbappé lors des deux derniers matches de la saison du PSG ainsi que les matches de qualifications à l’Euro 2024 avec les Bleus contre Gibraltar et la Grèce pour s’offrir seul cette distinction honorifique. En cette fin de saison, il pourra aussi s’offrir son exercice le plus prolifique sous le maillot Rouge & Bleu. Actuellement à 40, il avait atteint la barre des 42 réalisations lors de la saison 2020-2021. Lors du dernier exercice, il avait terminé la saison avec 39 buts toutes compétitions confondues.

