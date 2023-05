Mbappé, Messi, Verratti, les chiffres clés après AJA / PSG

Avec sa victoire contre Auxerre (1-2) hier soir, le PSG se rapproche du titre de champion de France. Il ne devra pas perdre contre Strasbourg pour s’offrir le onzième titre de son histoire.

En s’imposant sur la pelouse d’Auxerre hier soir en clôture de la 36e journée de Ligue 1 (1-2), le PSG a fait un très grand pas vers le titre de champion de France. Avec six points d’avance sur Lens et une différence de buts largement supérieure (+50 contre + 34) il faudrait un cataclysme pour que les Parisiens ne s’offrent pas la Ligue 1. Contre les Auxerrois, les Parisiens ont remporté leur 14e match à l’extérieur sur les 18 qu’ils ont disputé en championnat cette saison. Le PSG égal son deuxième plus haut total de succès en déplacement sur un même exercice au sein de l’élite : c’était lors de la saison 2016-2017, avec 14 succès également. « Les Rouge & Bleu n’ont d’ailleurs fait mieux qu’à une seule reprise, lors de la saison 2015-2016 avec un total de 15 victoires« , dévoile Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale. En 18 déplacements en championnat cette saison, les Parisiens ont marqué 43 buts. C’est au moins 6 de plus que toute autre équipe des cinq grands championnats européens sur ce même exercice. « Il s’agit d’ores et déjà du plus haut total de buts marqués en déplacement sur un même exercice au sein de l’élite depuis l’Olympique Lyonnais et ses 49 réalisations durant la saison 2017-2018.«

Un doublé précoce pour Mbappé

Contre Auxerre, Kylian Mbappé a lancé sur orbite avec le PSG avec deux buts en huit minutes. « Il s’agit du doublé intervenant le plus tôt dans un match de Ligue 1 depuis celui réalisé par Yoan Gouffran (1re et 5e minute) avec les Girondins de Bordeaux le 7 mai 2012 à… Auxerre. » Mais l’attaquant s’est offert le doublé le plus précoce pour un joueur du PSG en championnat. Auteur d’un doublé en 2 minutes et 14 secondes, il s’est offert son doublé le plus rapide sous le maillot des Rouge & Bleu. « Il est également devenu l’auteur du doublé le plus rapide inscrit par un joueur de Paris dans l’élite depuis celui de Zlatan Ibrahimovic face à Marseille le 7 octobre 2012 (1 minute et 53 secondes).«

Verratti, l’aspirateur de ballon

Performant ces dernières semaines, Fabian Ruiz a été décisif pour la troisième fois en trois matches avec deux buts et une passe décisive. « Il s’agit pour l’international espagnol de sa plus longue série de sa carrière. » Contre les Auxerrois, Marco Verratti a touché pas moins de 155 ballons. « C’est le plus haut total lors d’un match de Ligue 1 cette saison, ainsi que son plus haut total depuis sa rencontre disputé le 2 octobre 2020 contre Angers (162). » Enfin, avec sa passe décisive pour Kylian Mbappé, Lionel Messi a atteint la barre des 300 offrandes en club. Cette saison, il a marqué 20 buts et délivré 20 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues. Il est le seul joueur du top 5 européen dans ce cas-là.

