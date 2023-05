Ancien joueur du PSG et de l’AC Ajaccio, Bruno Rodriguez aura l’occasion de donner le coup d’envoi ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360).

Amputé de la jambe droite il y a un an en raison d’un trop grand nombre d’infiltrations durant sa carrière, Bruno Rodriguez sera mis à l’honneur ce samedi soir au Parc des Princes. L’occasion pour le club de la capitale d’interroger l’ancien attaquant avant cette rencontre face à l’AC Ajaccio. Malgré une courte aventure chez les Rouge & Bleu (18 matches et 6 buts toutes compétitions confondues en 1999), Bruno Rodriguez aura marqué les esprits de certains supporters, notamment pour son but lors d’un Classico face à l’OM (2-1, saison 1998-1999). Dans un entretien au site officiel, il est revenu sur cette rencontre face aux Marseillais : « C’était un match particulier. Déjà, je ne dois pas le jouer parce que je suis blessé. On décide donc avec le staff de me faire débuter sur le banc, on ne sait jamais, si on avait besoin de moi à un moment donné… Je suis donc sur le banc, on est mené 1-0 et le coach me demande de rentrer. Je ne sais pas pourquoi mais j’ai senti qu’il allait se passer quelque chose. Marco Simone marque ce but magnifique et derrière, il y a cette passe sublime de Madar pour moi. Je fais un bon appel, un contrôle orienté vers l’extérieur et je dribble le gardien phocéen et n’ai plus qu’à pousser le ballon au fond. C’était extraordinaire à vivre ! »

« Je voudrais dire un énorme merci aux supporters du PSG »

Bruno Rodriguez a également été questionné sur Kylian Mbappé et s’est montré très élogieux envers le numéro 7 parisien : « C’est un joueur extraordinaire ! J’espère pour lui qu’il va encore progresser et encore plus s’affirmer. Ses performances sont juste stratosphériques. Quel joueur ! C’est un phénomène : rapide, puissant, technique, adroit devant le but, meneur d’hommes… C’est un exemple pour tous les joueurs en devenir. Il faut être derrière lui à 200%. » L’ancien Parisien a aussi remercié les nombreux supporters pour leur soutien : « C’est vrai, j’ai reçu énormément de soutien des supporters parisiens. Si vous saviez le bien énorme que ça m’a fait. Ils m’ont soutenu, encouragé. Grâce à eux, j’avais à cœur tous les jours de me lever pour faire tous les efforts pour aller mieux. Je ne suis pas resté longtemps au Paris Saint-Germain mais ses supporters m’ont comme adopté parce que je ne lâchais rien, j’étais un combattant. J’essaye désormais de leur rendre ce qu’ils m’ont donné avec leurs messages quotidiens de soutien. Et je voudrais leur dire un énorme merci, qu’ils continuent à aimer et supporter cette équipe et ce club. Je vous aime. »