Pariez avec ParionsSport en ligne sur le matchentre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, ce soir à 20h45 pour ce match pour la 19ème journée du championnat de France de Ligue 1.

Ce duel promet d’être intéressant, car pour la première fois depuis le 13 novembre (PSG-Auxerre 5-0), le Paris Saint-Germain pourra aligner sa MNM, Mbappé faisant son retour avec le groupe.

A l'occasion de ce choc, nous vous proposons nos meilleurs pronostics !

Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous

Le pronostic de la redac’

Dans cette étape cruciale de sa course au titre, le Paris Saint-Germain ne pourra pas laisser de point face à un adversaire qui l’a déjà pris au dépourvu dans son antre l’an dernier (Rennes-PSG 2-0 le 3 octobre 2021), et qui joue sa place en Europe.

Pour la rédac’, pas de doute, Paris va l’emporter, dans un match certes difficile, mais où les nombreuses absences rennaises (Santamaria, Terrier et Xeka, blessés, Bourigeaud et Omari suspendus) devraient se faire ressentir.

La MNM devrait avoir une nouvelle occasion de briller face à un adversaire qui s’est incliné face à Clermont dans les toutes dernières secondes ce mercredi (2-1).

Les paris CS

Kylian Mbappé buteur (1,95) : Qui d’autre que le patron du football français, Kylian Mbappé, pour aller semer la zizanie dans la défense rennaise ?

Fort d’un Mondial extraordinaire au terme duquel il a inscrit la bagatelle de 8 buts, Kylian Mbappé a l’occasion d’améliorer son compteur but en Ligue 1, lui qui est déjà en tête de ce classement avec 13 unités, devançant de peu son coéquipier Neymar et le lorientais Terem Moffi, 11 buts chacun.

La cote de son but est à 1,95 sur ParionsSport en ligne, une aubaine pour un joueur de cette trempe.

Lionel Messi buteur (2,20). Le meilleur joueur du dernier mondial, la Pulga, Léo Messi, dont la forme étincelante à 35 ans ne cesse de nous éblouir toutes les semaines.

Buteur contre Angers cette semaine dans la victoire parisienne 2-0, le génie argentin aura l’occasion de provoquer une nouvelle fois la célèbre moue de Steve Mandanda.

La cote de son but est à 2,20 sur ParionsSport en ligne.

La grosse cote

Paris bat Rennes 2-1 (7,90). Comme souvent face aux équipes de première partie de tableau – le Paris Saint-Germain encaissera un but, et le score de 2-1 pour Paris nous semble le plus probable.

La cote de la victoire 2-1 du PSG est à 7,90 sur ParionsSport en ligne.

Et vous, quels sont vos bons plans pour ce week-end ? Mettez-les dans les commentaires !

Bon match et à vos paris !

