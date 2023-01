Les U19 du PSG font tomber le leader Montfermeil

Les U19 du PSG ne réalisent pas, pour l’heure, la saison escomptée. Reste à voir si les hommes de Zoumana Camara arriveront à redresser la barre d’ici à la fin de l’exercice en cours.

Malgré un effectif de très bonne facture, les U19 du PSG ne parviennent nullement à afficher le même niveau que l’an passé. Pour l’heure, ces derniers pointent ainsi à une décevante quatrième position. Et ce jour, les joueurs de Zoumana Camara avaient rendez-vous avec une opposition au sommet face au leader Montfermeil. Un match qui ne s’annonçait pas simple sur le papier, mais qui a finalement tourné à l’avantage du PSG.

Une victoire pour reprendre la marche en avant ?

C’est une précieuses victoires que les titis parisiens sont venus glaner ce dimanche après-midi face à Montfermeil (3-1). C’est tout d’abord Younes El Hannach, lui le défenseur central, qui a ouvert le score pour les siens suite à un pénalty (1-0, 10′). Ayman Kari ne se faisait pas prier pour doubler la mise quelques minutes plus tard (2-0, 37′). Néanmoins, pas vraiment désireux de lâcher le morceau si facilement, Montfermeil parvenait à réduire le score juste avant la pause consécutivement à un coup de pied arrêté (2-1, 45+2). Le PSG ne craquait finalement pas lors du second acte et parvenait même à prendre le large en toute fin de partie. Bien servi par Etienne Michut, Romaric Etonde y allait, à son tour, de sa réalisation (3-1, 90′). Malgré cette victoire, les U19 rouge et bleu restent cantonnés à cette quatrième position avec 28 unités, soit dix de moins que leurs adversaires du jour, mais avec un match en moins.