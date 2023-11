Ce mardi, le PSG disputait un match très important face à Newcastle. Et le club parisien a arraché le match nul dans les dernières minutes (1-1) et conserve son destin en main.

Le PSG ne devait pas se manquer ce mardi soir au Parc des Princes. Mais les Rouge & Bleu ont arraché le match nul face à Newcastle (1-1) grâce à un penalty de Kylian Mbappé. Avec ce point du match nul, le club parisien conserve sa deuxième place et disputera une finale pour la première place face au BVB le 13 décembre prochain mais n’a pas encore assuré sa qualification. Après la rencontre, le buteur, Kylian Mbappé, s’est exprimé au micro de Canal Plus et a affiché sa frustration.

Comment on se sent après ce match ?

« C’est frustrant parce qu’on domine cette équipe de bout en bout. Ils n’ont rien. On savait que c’était leur jeu de ne rien avoir mais on doit mieux finir nos actions. On a beaucoup trop d’occasions pour un match de Champions League. Et ça, ce n’est pas la structure ni l’organisation, c’est nous les joueurs. Il faut qu’on soit beaucoup plus appliqués devant le but. Dans des matches couperets, on doit tuer, on a eu beaucoup trop d’occasions. Normalement on doit gagner le match très largement. »

Soulagé tout de même ?

« Il n’y a pas de quoi être soulagé. Il faut rester sous pression parce qu’on a un match à aller gagner et on y va pour le gagner. Maintenant, il y a le championnat où on doit gagner les matches, mais on va à Dortmund pour gagner et je crois qu’il y a toujours une opportunité d’être premier. C’est notre objectif depuis le départ donc c’est à nous d’aller à Dortmund avec l’ambition et la certitude de gagner. »

Comment se préparer mentalement pour le match face à Dortmund ?

« Il n’y a pas de couteau entre les dents. Il faut jouer avec personnalité. Dans l’idée, on y était aujourd’hui, maintenant il faut travailler. Il faut travailler devant le but. On ne peut pas se permettre d’avoir autant d’actions et de ne pas marquer. Si on joue comme ça, avec les mêmes occasions et qu’on est plus adroits, ça va bien se passer à Dortmund. »

Le classement du groupe F