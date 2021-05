Mbappé : “C’est le travail de tout un groupe”

Victorieux de l’AS Monaco (2-0), le PSG a remporté la 14e Coupe de France de son histoire. Solides et sérieux défensivement, les Parisiens ont pu compter sur des buts de Mauro Icardi (19e) et Kylian Mbappé (81e). Après la rencontre, Kylian Mbappé – buteur et passeur décisif – est revenu sur cette victoire au Stade de France, au micro de France 2 et Eurosport 2.

La 14e Coupe de France du PSG

Mbappé : “Comme je l’ai dit, on travaille tous les jours pour avoir ce type d’émotions, de récompenses et de reconnaissance. C’est le travail de tout un groupe, de tout un staff et des personnes qui travaillent tous les jours pour nous et le club. Bien sûr, on pense fort aux supporters qui n’ont pas pu être là, ce titre est pour eux aussi.”

Un trophée qui va compter dans le palmarès du PSG

Mbappé : “Ça compte toujours. Lorsque tu joues au PSG, l’un des plus grands clubs du monde et le plus grand du pays, chaque titre compte pour aller vers l’histoire. En plus c’est un club jeune, on veut faire partie de cette histoire et c’est une super étape aujourd’hui.”

Une 15e Coupe de France avec le PSG l’année prochaine ?

Mbappé : “(Rires) il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le premier heureux.”

La prestation face à l’AS Monaco

Mbappé : “C’est une bonne équipe, ils ont fait un super saison, félicitations à eux. Je pense qu’ils vont faire l’Europe et peut-être la plus belle des compétitions (la Ligue des Champions, ndlr). Ils ont bien joué, ils sont chiants à jouer parce qu’il n’y a pas beaucoup d’espaces et il faut saisir la moindre opportunité qu’on a. C’est ce qu’on a fait, on aurait même pu marquer un troisième but. On a réussi à rester solides, ce n’était peut être pas le plus beau match de l’année mais on repart avec un titre et ça restera dans l’histoire.”

Le match face à Brest

Mbappé : “Bien sûr ! Je l’ai déjà dit, on va tout faire. On va tout faire. On va mettre la pression, on va aller gagner à Brest et on verra ce qui va se passer.”