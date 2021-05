On utilise souvent la formule “une finale, ça se gagne”. Ce mercredi soir dans un Stade de France à huis clos pour motif sanitaire, le PSG avait la possibilité de se l’approprier pour s’offrir une 14e Coupe de France. Le club de la capitale l’a fait (2-0) avec sérieux et un gros collectif. Pour remporter le 44e trophée de son histoire, Paris a pu compter sur Kylian Mbappé, passeur (pour Icardi) et buteur (servi par Di Maria). Si le PSG a perdu deux fois en Ligue 1 contre l’ASM, il n’a jamais été inquiété ce soir malgré les tentatives de coaching de Niko Kovac. L’état d’esprit a été parfait, à l’image d’un Di Maria impliqué offensivement comme défensivement.

Les évaluations des joueurs du PSG par Canal Supporters

Navas : 6.5

Florenzi : 5.5

Kehrer : 6

Marquinhos : 7

Diallo : 6.5

Gueye : 6.5

Danilo : 7

Paredes : 5.5

Di Maria : 7

Icardi : 6

Mbappé : 8