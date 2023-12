Kylian Mbappé a encore marqué ce dimanche contre Le Havre. Avec cette réalisation, le numéro 7 du PSG est entré encore un peu plus dans l’histoire de la Ligue 1.

Ce dimanche après-midi, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Havre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Kylian Mbappé était titulaire et capitaine. Et comme très souvent, il a débloqué la situation avec une frappe enroulée qui touche le poteau avant de rentrer dans le but. Un quinzième but en Ligue 1 cette saison, qui lui permet d’augmenter son avance en tête du classement des meilleurs buteurs avec huit longueurs d’avance sur le Montpelliérain Akor Adams (7). Mais avec cette réalisation, il est entré encore un peu plus dans l’histoire du championnat de France.

A voir aussi : Ronaldinho : « J’aimerais que Kylian Mbappé gagne le Ballon d’Or avec le PSG »

Le Top 5 encore loin

Avec cette 179e réalisation en Ligue 1, l’attaquant du PSG est entré dans le Top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat. Il se classe neuvième, à égalité avec Carlos Bianchi, ancien joueur du PSG, et Gunnar Andersson. D’ici la fin de saison, il pourrait remonter à la septième place occupée par Joseph Ujlaki (190 buts). Pour atteindre le top 5, il doit encore marquer 28 buts. Cela s’annonce compliqué pour cette saison. Possiblement dès la saison prochaine s’il poursuit l’aventure avec le PSG, lui qui arrive en fin de contrat le 30 juin 2024.

Le Top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG