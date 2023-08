Mbappé & Dembélé : Le duo déjà indispensable ?

Premier déplacement de la saison et première apparition pour Dembélé et Mbappé. Le deux amis ont foulé la pelouse du Stadium du TFC à partir de la 51ème minute. Retour en chiffres sur leurs entrées qui ont changé le match.

En manque de créativité offensive face à Lorient, le PSG a finalement trouvé ses solutions. Après 160 minutes sans trouver le chemin des filets, Luis Enrique fait deux changements qui changent le cours du match face à Toulouse. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé entrent à la 50ème minute de jeu à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats face au TFC. À partir de là, l’équipe se transfigure et se procure plus d’occasion en 40 minutes que sur l’entièreté des minutes passées. L’impact visuel était flagrant, mais qu’en est-il de l’impact sur les chiffres du match ?

Dembélé et Mbappé – Icon Sport

Que la lumière soit et la lumière fut

Le PSG n’a pas marqué le moindre but avant les entrées combinées de Mbappé et Dembélé face au Toulouse FC. En seulement 40 minutes, le diptyque a créé plus de dangers que l’ensemble de l’effectif avant eux, en témoigne les chiffres répertoriés par @ParisStats sur Twitter. Par exemple, le Parisien qui a touché le plus de ballon dans la surface de réparation face à Toulouse est … Kylian Mbappé. Avec 6 ballons dans la zone de vérité adverse, le champion du monde 2018 devance Gonçalo Ramos (5) et Achraf Hakimi (4). Le numéro 7 parisien a aussi provoqué le penalty qui amène au seul but parisien sur les deux premiers matchs de Ligue 1 de cette saison. Sur l’aile opposée, Ousmane Dembélé a été très remuant également avec le record de dribbles réussis (7/8) et de passes clés (2) sur le match. L’ex-barcelonais a réalisé 8 actions amenant un tir, un chiffre très élevé. À titre de comparaison Leo Messi, le meilleur dans le domaine, tournait à 6,2 actions amenant un tir.

📊Les stats de Dembélé lors de #TFCPSG (1-1) :

⌚️39 minutes

🏹1 tir

👟35 ballons

↪️1 centre réussi sur 2 🥈

🔑2 passes clés 🥇

⛹️‍♂️6 dribbles réussis sur 7 🥇

⚔️6 duels gagnés sur 8 🥈

🔎11 ballons perdus — Paris Stats Germain (@ParisStats) August 19, 2023 Twitter : @ParisStats

L’armada prête à recevoir Lens au Parc

Le Paris Saint-Germain devra à présent bien négocier son premier vrai test de la saison en recevant son dauphin de la saison passée : le RC Lens. Les deux clubs se retrouvent sous pression avec 0 victoire en 2 matchs pour les deux équipes. Le Parc des Princes sera donc le théâtre d’un match d’une certaine importance entre les deux premiers de la saison dernière. Le PSG pourra compter sur son duo dévastateur dès la première minute de jeu à l’inverse des matchs précédents. Une donnée capitale qui à elle seule change toute l’animation offensive du PSG, loin de l’équipe stérile et peu créative dont on a été témoin.