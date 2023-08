Toulouse / PSG : Le match en chiffres

Ce samedi soir, le PSG a concédé son deuxième match nul d’affilée en ce début de saison. Pourtant face au TFC, le club parisien a dominé dans les grandes largeurs la rencontre.

Avant un calendrier relevé avec des prochaines rencontres face au RC Lens, l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice et le rival l’Olympique de Marseille, le PSG n’a pas réalisé le meilleur début de saison au niveau comptable avec seulement deux points pris sur six suite aux matches nuls contre le FC Lorient (0-0) et le Toulouse FC (1-1). Et en comptant la fin de saison dernière, le PSG reste sur 4 matches sans victoire en L1 (3 nuls et 1 défaite), sa plus longue série depuis avril-mai 2018. Face au TFC, le PSG avait pourtant le contrôle du jeu mais a manqué d’imagination jusqu’aux entrées de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les Parisiens ont affiché 76,4% de possession de balle face à Toulouse. Depuis qu’Opta analyse la Ligue 1 (2006-2007), « c’est la 2e fois qu’une équipe compte plus de 75% de possession du ballon lors de 2 rencontres consécutives (78% contre Lorient lors de la 1re journée). La 1re fois, il s’agissait déjà du club de la capitale : face à Caen (76,6%) et Bastia (75,9%) en décembre 2015-janvier 2016″, rapporte le PSG via son site internet.

À voir aussi : Toulouse / PSG : les notes de Parisiens

Ugarte, roi de la récupération

Mis à l’écart pendant quelques semaines suite à son bras de fer avec le club parisien, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique et a même fait son retour à la compétition au Stadium avec un but à la clé. Entré en jeu à la 51e minute, l’attaquant de 24 ans a marqué son 15e en sortie de banc toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Paris en 2017, aucun joueur ne fait mieux à égalité avec Edinson Cavani. « 10 d’entre eux ont été inscrits en Ligue 1, faisant désormais du champion du monde 2018 le seul meilleur remplaçant buteur du club dans l’élite (9 pour Amara Simba). » Un autre joueur était attendu ce samedi soir : Ousmane Dembélé. Le néo-Parisien a fait sa première apparition avec le maillot du PSG et devient pour l’occasion le 499e joueur de l’histoire du club. Et l’international français a réussi trois fois plus de dribble (6) que n’importe quel autre joueur présent sur la pelouse en étant entré en jeu à la 51e minute de jeu.

Enfin, Manuel Ugarte a une nouvelle fois impressionné côté parisiens. L’Uruguayen de 22 ans a récupéré un total de 15 ballons face au TFC. « Pour se rendre compte, le joueur du PSG qui récupérait le plus de ballons par match en Ligue 1 la saison dernière était Fabian Ruiz : 7.5 en moyenne », rapporte le compte DATA’Foot. L’ancien du Sporting a touché un total de 98 ballons (7 perdus). Une nouvelle performance de haut vol de l’international uruguayen.