Ce vendredi, la France faisait face au Danemark au Stade de France. Et pour leur entrée en lice, les tricolores ont concédé une surprenante défaite. Après une ouverture du score signée Karim Benzema, c’est Andreas Cornelius qui s’offrait un doublé retentissant pour entériner le succès des siens (1-2). Problème, Kylian Mbappé a dû céder sa place à la pause suite à une douleur au genou.

Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé

L’attaquant du PSG avait déjà reçu un coup dans cette zone lors de la séance collective de ce mercredi. Sorti à la mi-temps donc, l’inquiétude était de mise. Pourtant, comme relayé par L’Equipe et RMC Sport ce samedi, Kylian Mbappé est resté avec le groupe France après des examens qui se sont montrés rassurants. Une excellente nouvelle corroborée par Téléfoot ce jour. Ainsi, s’il est d’ores et déjà forfait pour la prochaine échéance de la sélection face à la Croatie, il devrait bien pouvoir tenir sa place pour le déplacement du côté de l’Autriche ce vendredi 10 juin. Plus de peur que de mal donc, confirme l’émission dominicale.