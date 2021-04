Mbappé en lice pour le joueur et le but de la semaine en Ligue des champions

Après le FC Barcelone en février dernier, Kylian Mbappé a de nouveau sorti une prestation XXL dans un grand rendez-vous européen. En effet, le numéro 7 parisien a grandement participé à la victoire héroïque du PSG sur la pelouse du FC Bayern (3-2) grâce à un doublé. Sans surprise, l’international français est en lice pour le titre du meilleur joueur de la semaine. Le Parisien sera en concurrence avec Kevin De Bruyne (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid) et Jorginho (Chelsea). Votez ici pour le meilleur joueur de la semaine en C1.

Kylian Mbappé est également en lice pour le plus beau but de la semaine en C1, grâce à sa seconde réalisation face au club allemand. Dans cette catégorie, l’attaquant parisien sera une nouvelle fois en concurrence avec Kevin De Bruyne et Vinicius Junior. Le joueur de Chelsea, Mason Mount, est également en lice pour cette récompense individuelle. Votez ici pour le plus beau but de la semaine en C1.