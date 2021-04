Galtier : “Félicitations aux Parisiens”

Hier soir, le PSG a crée la sensation en s’imposant sur la pelouse du FC Bayern (2-3) en quarts de finale aller de Ligue des champions. Les Bavarois restaient notamment sur une série de 19 matches sans défaite dans cette compétition. Présent en conférence de presse avant Metz / LOSC, l’entraîneur lillois, Christophe Galtier, a félicité les Parisiens pour leur prestation à l’Allianz Arena, dans des propos rapportés par RMC Sport. “Le PSG va disputer son match retour. Félicitations aux Parisiens. C’est une grande performance de battre le Bayern chez lui. Ce sera à mon sens un exploit s’ils arrivent à les éliminer. Sur le match aller, ils se sont donnés les moyens de croire à l’exploit.”

Leader avant cette 32e journée de Ligue 1, Christophe Galtier s’est également exprimé sur la course au titre entre le LOSC, le PSG, l’AS Monaco et l’OL. “Monaco dégage une certaine sérénité et une belle force collective. Lyon va aussi jouer son match de Coupe de France (ce jeudi soir face au Red Star). Paris a peut-être deux matches de plus mais nous aussi nous avons eu un calendrier chargé. Nous avons su rester en haut du classement. Ces trois équipes ont l’effectif et les qualités pour jouer sur les autres tableaux. Je pense que ça peut se jouer à la dernière journée. Il faudra être performant contre tout le monde.”