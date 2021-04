Examens ce vendredi pour Marquinhos (RMC)

Auteur du deuxième but du PSG lors de la victoire face au FC Bayern en quarts de finale aller de Ligue des champions (3-2 à l’Allianz Arena), Marquinhos a dû quitter ses partenaires quelques secondes plus tard suite à une gêne ressentie au niveau des adducteurs de la jambe droite. Une mauvaise nouvelle pour les Rouge et Bleu à quelques jours du match retour face aux Bavarois au Parc des Princes (13 avril). Et comme le rapporte RMC Sport sur son site internet, le capitaine parisien passera des examens ce vendredi afin de “connaître la gravité de sa blessure et établir une éventuelle durée d’indisponibilité.“ L’international brésilien devrait manquer le déplacement du PSG sur la pelouse du RC Strasbourg ce samedi (17h) dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, conclut le média sportif.

Le média sportif rapporte également que le défenseur bavarois, Niklas Süle, est forfait pour le quart de finale retour mardi prochain entre le PSG et le FC Bayern, au Parc des Princes. Hier soir, l’international allemand avait été remplacé en cours de match par Jérôme Boateng.