Le jeune défenseur central Eric Garcia quittera en juin ou dès ce mois de janvier Manchester City. C’est quasiment acquis. Le natif de Barcelone est en fin de contrat, et Pep Guardiola a admis qu’il ne signerait pas un nouvel engagement. Autant dire que le joueur de 20 ans a un pied au Barça. La Commission de gestion Azulgrana, réunie ce mardi à partir de 14 heures, doit officialiser le jour des élections présidentielles, et se positionner sur la signature d’Eric Garcia pour la saison prochaine. Car pour des raisons de trésorerie, le FC Barcelone ne peut assumer une signature aujourd’hui. Et deux épouvantails sont agités par le Mundo Deportivo : Le PSG de Mauricio Pochettino et l’Arsenal de Mikel Arteta, deux techniciens qui aimeraient avoir sous leurs ordres le prometteur espagnol. Elément inquiétant vu de Barcelone, Iván de la Peña, représentant d’Eric Garcia, est un très bon ami de l’actuel entraîneur du PSG.

Du côté du journal madrilène AS, on met sur papier ce qui était sur le digital lundi concernant Kylian Mbappé (22 ans, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG). C’est à dire qu’acheter le champion du monde et lui offrir un salaire de méga star, en 2021, c’est financièrement très compliqué pour un Real Madrid qui subit la crise, comme tout le monde. Surtout que le club Merengue a en plus emprunté 570 millions d’euros pour la rénovation de son stade. Une somme qu’ils doivent commencer à rembourser à partir de 2022. Et comme les revenus ont chuté drastiquement (à 617 millions d’euros), l’affaire se complique. Même si le Real Madrid dispose encore d’une puissance financière imposante. En puis, les Madrilènes peuvent vendre des joueurs ou demander un prêt pour mettre sur la table du PSG les 200 millions (prix estimé) et transférer un Kylian Mbappé qui aurait choisi le club de Zinedine Zidane. Mais le vrai vrai souci pour AS, c’est le salaire. Il se dit à Madrid que le PSG proposerait au champion du monde la même rémunération que Neymar : 36M€ net par saison. Le Real ne pourrait pas lui proposer plus que 21M€/an. Voire peut-être en plus 50% de ses droits à l’image. Selon, le journal sportif espagnol, le Real Madrid cherche un montage financier.

“La masse salariale actuelle de Madrid est de 448 millions d’euros. Elle a augmenté ces dernières saisons de manière dangereuse et il sera difficile de la réduire à court terme, puisque Bale a un contrat jusqu’en juin 2022 et qu’il ne semble pas aisé de lui trouver un nouveau point de chute. Un salaire net de 36 millions, comme celui que Mbappé envisage, signifierait une dépense annuelle de 72 millions pour Madrid”, écrit AS. “Dans tous les cas, les dirigeants sont toujours à la recherche de formules permettant le transfert programmé en amont de Mbappé pour l’été 2021, en gardant toujours à l’esprit que ce ne sera pas la seule ligne à renforcer.” Car, le Real Madrid s’est beaucoup trompé ces dernières années : les recrutements de Hazard, Vinicius, Rodrygo, Reinier, Militao ou Jovic ont coûté 395M€, “toutes des signatures ratées“. En outre des cadres (âgés) comme Modric, Ramos et Benzema sont dans des situations contractuelles délicates. Rien n’est simple à la Casa Blanca. Et le PSG, pendant ce temps, tente de faire “avancer” définitivement “la réflexion” de Kylian Mbappé.