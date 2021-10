En difficulté et dans un scénario complètement dingue, le PSG est parvenu à renverser le RB Leipzig et à remporter les trois points de la victoire (3-2). Auteur d’un but et d’une passe décisive, Kylian Mbappé a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’homme fort du club de la capitale. Un constat également fait par Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

« La première chose, c’est de se demander comment le PSG a pu gagner ce match ? Et la réponse est simple : c’est grâce aux individualités, grâce à une individualité : Kylian Mbappé. Parce que, derrière ça n’a pas été, le milieu n’a pas été bon. Devant, Draxler ça ne va pas. Non plus. J’ai l’impression qu’il veut jouer sans se salir. De son côté, Lionel Messi va être un joueur décisif par instant, mais il ne fait pas grand-chose dans le jeu au final.