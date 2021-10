Acteur majeur de la victoire du PSG, Kylian Mbappé s’est illustré par une nouvelle prestation de haut niveau face à Leipzig. Buteur à la conclusion d’un sprint dont il a le secret, le numéro 7 francilien s’est également montré décisif sur ses nombreuses prises de balles ainsi que sur sa passe millimétrée pour offrir l’égalisation au bout du pied de Messi. Logiquement nommé homme du match, l’international Français a notamment fait parlé de lui sur le plateau de l’Equipe du Soir où Johan Micoud l’a largement encensé.

« Mbappé joue juste. Il fait les bons gestes… Quand il doit tenter un geste technique, il le fait. On l’a vu faire deux roulettes, c’était pas juste pour la galerie. Il le fait vraiment pour éliminer l’adversaire et après derrière il joue simple. Moi, je trouve que quand il fait la passe à Messi sur le 2e but, parfois, il aurait eu tendance à frapper dans un angle peut être un peu trop fermé. Là, le jeu c’est de la donner dans l’axe, il le fait. Je trouve qu’il se bonifie, il varie son jeu et plus il jouera comme ça, meilleur il sera. » L’ancien Bordelais est ensuite revenu sur l’ouverture du score du PSG et l’incroyable finition de Mbappé. « Il peut la glisser (à Draxler) mais il ya du monde. Mbappé va provoquer et décide d’enclencher sa frappe en faisant semblant d’enrouler côté ouvert et il frappe entre les jambes du défenseur en fermant le pied ».