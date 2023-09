Vicotrieux avec la manière face à l’Olympique de Marseille (4-0), le PSG a pu compter sur ses buteurs Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Deux joueurs qui ont été félicités par la star Kylian Mbappé.

Le PSG a offert un très beau spectacle à son public. Face à l’Olympique de Marseille, en clôture de la 6e journée de Ligue 1, le club parisien a remporté avec brio le Classique (4-0). Cette rencontre a surtout permis à deux attaquants d’ouvrir leur compteur but avec les Rouge & Bleu : Gonçalo Ramos (doublé), et Randal Kolo Muani (un but et une passe décisive). De quoi soulager Luis Enrique mais également Kylian Mbappé, auteur de 8 buts en 5 matches depuis le début de saison et l’un des seuls offensifs décisifs avant cette rencontre.

« Félicitations les goleadors »

Rapidement touché à la cheville face à l’OM et sorti à la 32e minute de jeu, Kylian Mbappé a tenu à féliciter ses coéquipiers via son compte Instagram. « Libération… Félicitations les goleadors pour vos premiers buts. On espère beaucoup d’autres. » Le numéro 7 du PSG a également eu quelques mots pour son coéquipier et ami, Achraf Hakimi, buteur sur coup franc et auteur d’un début de saison XXL. « Best RB (latéral droit, ndlr) in the world, you know… » Désormais, l’attaquant français devra soigner sa cheville. Après la rencontre, son coach, Luis Enrique, se voulait rassurant sur l’état de santé de son joueur : « Je ne sais pas exactement mais je crois que c’était un coup. Il y avait pas mal de douleur, ce n’est rien de grave à priori. Je pense qu’il sera disponible assez rapidement. C’était la bonne décision à prendre de le faire sortir. »