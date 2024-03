Le PSG a parfaitement clôturé la 26e journée de Ligue 1 avec un récital sur la pelouse de Montpellier (2-6). Les Parisiens ont mis fin à une série de trois matches nuls en championnat de la meilleure des manières. Présent en conférence d’après-match, dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG a souligné la belle performance de son équipe même s’il a regretté les deux buts encaissés, a encensé Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, et revenu sur les nombreux buts en dehors de la surface de ses joueurs ce soir à la Mosson.

Ce que je retiens de la rencontre ?

« Je retiens l’ensemble du match. On a fait un match complet, on a montré de l’ambition, on est allés chercher les trois points depuis le début, malgré quelques problèmes de défense, parce qu’on a concédé trop de contres. Mais on a montré aussi de la confiance en seconde période face à une bonne équipe de Montpellier, avec des buts spectaculaires. On a démontré qu’on veut gagner ce Championnat. »

Un match référence ?

« Quand je vais regarder le match, je vous dirai. Mais on est sur la même lancée depuis deux mois, on est très performants peu importe les joueurs qui ont joué. Comme on a marqué tôt, nos adversaires ont dû aller presser plus haut et ont laissé des espaces, ce qui est plus facile. »

Mes joueurs n’ont pas le droit de baisser le pied ?

« J’aurais préféré ne pas prendre de but. On a fait quelques ajustements. Mais pour attaquer une équipe bloc bas, il faut être très organisé. Ce match va nous permettre de nous améliorer. »

Mbappé titulaire si Dembélé était apte ?

« (Sourire) Peu importe. Moi je le sais, lui non. Surprise surprise (en anglais). Il a encore livré un match exceptionnel, comme d’habitude. Tant qu’on pourra profiter de lui, tant mieux. »

Nuno Mendes

« Lucas a dû sortir car il a eu un petit problème physique et on ne voulait pas prendre de risque. Avec Nuno on est prudent, on lui donne des minutes mais de manière contrôlée. On le connaissait déjà, c’est un joueur top en attaque, en défense, avec le ballon. On veut juste l’accompagner dans son processus de récupération et pour qu’il reprenne de la confiance. »

Trois buts de l’extérieur de la surface

« Quand vous avez des joueurs de cette qualité, c’est la norme. Mbappé marque des buts depuis l’extérieur de la surface depuis qu’il est né, Vitinha et Lee Kang-in aussi ont des qualités dans cet exercice. Il faut motiver les joueurs pour qu’ils continuent à tenter, à penser qu’ils peuvent aider l’équipe de cette façon. Aujourd’hui, les buts ont été spectaculaires. »