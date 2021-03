Mbappé : “Je pense que je suis quelqu’un qui a de l’ambition”

À seulement 22 ans, Kylian Mbappé a déjà battu de nombreux records de précocité depuis le début de sa carrière. Le champion du monde a récemment atteint la barre des 100 buts marqués en Ligue 1. Outre le nombre de buts marqués, l’international tricolore a déjà glané de nombreux trophées, dont une Coupe du monde et quatre championnats de France. Dans un entretien accordé à l’UEFA, le numéro 7 du PSG a évoqué son état d’esprit.

“Je pense que je suis quelqu’un qui a de l’ambition, c’est un terme qui peut effrayer, mais je le vois plutôt comme le fait de ne pas vouloir se fixer de limites. J’essaye de repousser les limites au maximum et je veux voir où cela peut me mener“, a expliqué Kylian Mbappé, dans des propos rapportés par le site officiel du PSG. “Pendant longtemps, dans les équipes de jeunes, on me reprochait de ne pas marquer assez de buts, de faire surtout le spectacle. Dans le football d’aujourd’hui, il faut marquer. Et pour marquer, il faut répéter les gestes, il faut travailler tout cela à l’entraînement. Quand on est dans le dur, personne d’autre ne peut faire en sorte que vous vous releviez. Il faut être fort mentalement et tout faire pour comprendre qu’on peut renverser des montagnes. Quand je rentre sur le terrain, je me dis que je dois donner le maximum pour être le meilleur possible.”