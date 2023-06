Mbappé – Le PSG attend une réponse de son joueur

Une lettre a suffi pour remettre le feu aux poudres dans le feuilleton Mbappé. L’attaquant français a fait part à sa direction qu’il ne comptait pas étendre son bail d’un an, soit jusqu’en 2025. Une décision que Nasser Al-Khelaïfi a pris comme une trahison. En 2022, lors de la prolongation de contrat du joueur, tout était clair pour le président parisien. Kylian Mbappé signe pour deux ans et allonge son contrat d’une année pour que le club de la capitale puisse le vendre à l’été 2024. Mais le joueur en a décidé autrement.

Prolongation ou départ imminent

Face à cette situation, la direction du PSG tape du poing sur la table. Comme l’explique Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas laisser partir son joueur gratuitement. Soit il prolonge maintenant, soit il quitte le navire parisien cet été. Le PSG attend une réponse du joueur de 24 ans sans pour autant avoir de deadline sur une éventuelle réponse. Si la situation en reste là, Mbappé pourrait signer libre dans le club qu’il souhaite en janvier prochain. Le Parisien ajoute que Nasser Al-Khelaïfi a parlé avec Fayza Lamari, la mère du joueur. Il lui a expliqué que c’est dans l’intérêt de tous que Kylian doit clarifier les choses. S’il est amené à partir, le projet sui se construit autour de lui devra changer. À l’inverse, il pourra se maintenir dans le même sens que depuis plus d’un an. Mbappé a les cartes en main et il n’aurait pas forcément besoin de se décider avant le 31 juillet, comme initialement prévu dans son contrat. Si vente il y a, l’émir n’est pas vendeur en-dessous de 200 millions d’euros. Une somme que Florentino Pérez devra être prêt à dépenser pour enrôler la star…

